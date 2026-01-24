Названа возможная дата следующей встречи по Украине в Абу-Даби

Axios: переговоры РФ, США и Украины могут возобновиться в воскресенье

Новый раунд трехсторонних переговоров с участием представителей США, России и Украины может состояться в следующее воскресенье, 1 февраля. Об этом сообщил на своей странице в соцсети X журналист портала Axios Барак Равид со ссылкой на американского чиновника.

«Трехсторонние переговоры между США, Россией и Украиной возобновятся в следующее воскресенье (через 8 дней) в Абу-Даби», — говорится в публикации.

24 января завершился второй раунд трехсторонних переговоров представителей России, США и Украины по вопросам урегулирования украинского конфликта. Источник ТАСС утверждал, что наряду с другими темами на встрече рассматривались «буферные зоны» и «различные механизмы контроля».

Украинский лидер Владимир Зеленский заявил, что стороны многое успели обсудить, и назвал переговоры конструктивными. На встрече поднимался вопрос возможных параметров завершения конфликта. По словам президента Украины, третий раунд может состояться на следующей неделе.

Ранее в Совфеде указали на «обнадеживающий знак» в трехсторонних переговорах в Абу-Даби.