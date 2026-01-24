Размер шрифта
На Западе заявили об ударе по Зеленскому в Давосе

Junge Welt: саммит в Давосе стал ударом для Зеленского
Ukrainian Presidential Press Service/Handout via Reuters

Президент США Дональд Трамп не подписал в ходе Всемирного экономического форума (ВЭФ) в Давосе соглашение о гарантиях безопасности для Украины, что стало ударом по украинскому лидеру Владимиру Зеленскому. Об этом пишет немецкое издание Junge Welt.

Как отмечает автор, слова президента Украины в Давосе были сдержанными. Он сказал, что стороны приблизились к цели, но пока ничего не подписали.

«Это соответствует политике Дональда Трампа, заключающейся в том, чтобы держаться подальше от всего, что могло бы повлечь за собой обязательства для США», — говорится в материале.

Для Зеленского такой исход переговоров равносилен полному провалу, отмечает издание. При этом горький и саркастический тон, который использовал украинский лидер в отношении европейцев в ходе своего выступления в Давосе, подтверждает его разочарование от итогов визита.

23 января премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что Владимир Зеленский перешел черту во время своего выступления на форуме в Давосе, раскритиковав не только его, но и всех европейских лидеров. Орбан также упрекнул главу Еврокомиссии в том, что она готова выполнять все требования Киева и пообещал запустить в республике национальную петицию против трат на поддержку Украины. В своей речи на форуме Зеленский, намекая на венгерского премьера, заявил, что «каждый Виктор, продающий интересы Европы, заслуживает подзатыльника». Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Ранее французский политик словом «истерика» оценил выступление Зеленского в Давосе.

