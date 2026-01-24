Медведев назвал Зеленского нарко-свиньей за слова о Европе

Заместитель председателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев на своей странице в соцсети X отреагировал на критику со стороны украинского лидера Владимира Зеленского в адрес Европы, отметив, что не впервые «импотентам из ЕС» плюют в лицо.

«Разнос, который европейцы получили в Давосе от неблагодарной нарко-свиньи, назвавшей их слабыми и скупыми, должен был закончиться поркой. Но это не первый раз, когда импотентам из ЕС плюют в лицо — сначала их американские хозяева, а теперь их отсталый пасынок», — говорится в публикации.

23 января премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что Владимир Зеленский перешел черту во время своего выступления на форуме в Давосе, раскритиковав не только его, но и всех европейских лидеров. Орбан также упрекнул главу Еврокомиссии в том, что она готова выполнять все требования Киева, и пообещал запустить в республике национальную петицию против трат на поддержку Украины.

В своей речи на форуме Зеленский обвинил Европу в том, что она не знает, как себя защитить, а также, намекая на венгерского премьера, заявил, что «каждый Виктор, продающий интересы Европы, заслуживает подзатыльника». Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Лидер французской партии «Патриоты» Флориан Филиппо рассказал, что даже европейские союзники Украины были ошеломлены агрессивными высказываниями Зеленского и полной непристойностью выступления.

Ранее политолог назвал хамским выступление Зеленского в Давосе.