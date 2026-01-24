Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Притязания США на ГренландиюПереговоры о мире на УкраинеВстреча России, США и Украины в ОАЭ
Политика

Медведев назвал Зеленского нарко-свиньей за слова о Европе

Медведев назвал лидеров ЕС импотентами после выступления Зеленского в Давосе
Екатерина Штукина/РИА Новости

Заместитель председателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев на своей странице в соцсети X отреагировал на критику со стороны украинского лидера Владимира Зеленского в адрес Европы, отметив, что не впервые «импотентам из ЕС» плюют в лицо.

«Разнос, который европейцы получили в Давосе от неблагодарной нарко-свиньи, назвавшей их слабыми и скупыми, должен был закончиться поркой. Но это не первый раз, когда импотентам из ЕС плюют в лицо — сначала их американские хозяева, а теперь их отсталый пасынок», — говорится в публикации.

23 января премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что Владимир Зеленский перешел черту во время своего выступления на форуме в Давосе, раскритиковав не только его, но и всех европейских лидеров. Орбан также упрекнул главу Еврокомиссии в том, что она готова выполнять все требования Киева, и пообещал запустить в республике национальную петицию против трат на поддержку Украины.

В своей речи на форуме Зеленский обвинил Европу в том, что она не знает, как себя защитить, а также, намекая на венгерского премьера, заявил, что «каждый Виктор, продающий интересы Европы, заслуживает подзатыльника». Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Лидер французской партии «Патриоты» Флориан Филиппо рассказал, что даже европейские союзники Украины были ошеломлены агрессивными высказываниями Зеленского и полной непристойностью выступления.

Ранее политолог назвал хамским выступление Зеленского в Давосе.

{
    "_essence": "video",
    "media_position": "bottom",
    "uid": "_id_video_media_27700051_rnd_2",
    "video_id": "record::3c8ee195-96fa-422d-9d86-d5a230fafef4"
}
 
Теперь вы знаете
«Волшебная таблетка» блогеров: разбираемся, помогут ли похудеть хлорофилл и цитрат магния
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+