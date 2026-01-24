Размер шрифта
Коростелев двумя словами отреагировал на выход в 1/4 финала спринта Кубка мира

Коростелев о выходе в 1/4 финала спринта на КМ: почувствовал вкус
Рамиль Ситдиков/РИА Новости

Российский лыжник Савелий Коростелев в своем Telegram-канале отреагировал на дебютное попадание в четвертьфинал спринта на этапах Кубка мира.

«Почувствовал вкус», — написал Коростелев.

Коростелев не прошел в полуфинал спринтерской гонки, вылетев на стадии 1/4 финала.

Он показал время 3:19,4 и занял третье место в своем забеге. Он мог пройти, как лаки-лузер, однако спортсмены в других забегах показали время лучше, чем у российского лыжника.

18 января Коростелев занял пятое место в гонке классическим стилем с раздельным стартом на шестом этапе Кубка мира в Оберхофе. Коростелев преодолел 10-километровую дистанцию за 21:33,3 секунды.

Коростелев и Дарья Непряева стали первыми с 2022 года российскими лыжниками, получившими право выступать на международных соревнованиях, а также в Олимпиаде 2026 года. Они приняли участие в этапе Кубка мира в Давосе и завоевали олимпийские квоты в спринте и в дистанционных гонках.

Ранее сообщалось о том, что допущенный к международным стартам россиянин хочет отказаться от участия в ОИ-2026.

