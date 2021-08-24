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Путин оценил вероятность вооруженного вмешательства России в ситуацию в Афганистане

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Президент РФ Владимир Путин на втором этапе съезда «Единой России» заявил о том, что Москва внимательно следит за ситуацией в Афганистане, однако не намерена вмешиваться в вооруженный конфликт всех против всех, сообщает ТАСС.

«Вы знаете, какая сложная, тревожная ситуация сложилась сегодня в Афганистане. Мы внимательно следим за этой ситуацией, активно взаимодействуем с нашими союзниками по ОДКБ», — сказал глава государства.

Путин напомнил, что конфликт в Афганистане длится на протяжении нескольких десятилетий.

«У СССР был свой опыт пребывания в этой стране. Мы извлекли необходимые уроки», — заключил президент.

Талибы (организация запрещена в России) объявили о полном захвате Афганистана 15 августа. После этого из страны начался массовый исход беженцев и эвакуация западных дипломатических миссий и сотрудников компаний. Представитель «Талибана» Сухейл Шахин объявил, что вывезти людей и технику американцы должны до 31 августа, в противном случае талибы будут расценивать присутствие американцев как оккупацию.

Ранее эксперты рассказали, чем захват талибами* власти в Афганистане грозит России.

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