Талибы* рассчитывают наладить хорошие отношения с Японией

Движение «Талибан (организация запрещена в России)», захватившее власть и большую часть территории Афганистана, рассчитывает наладить хорошие отношения с Японией, сообщает информационное агентство «Киодо».

«В будущем мы хотели бы установить хорошие отношения с Японией», — заявил в интервью официальный представитель катарского политического офиса движения «Талибан» Мохаммад Сохаил Шахин.

Он подчеркнул, что зарубежные журналисты при власти талибов могут свободно «продолжать освещать текущую ситуацию из любой точки Кабула или Афганистана».

Ранее Байдену понадобилась записка, чтобы назвать число потерь США в Афганистане.

15 августа радикальное движение «Талибан» объявило об установлении контроля над всей территорией Афганистана. Талибы контролируют и столицу страны — Кабул. Тысячи людей укрылись в столичном аэропорту, пытаясь выбраться из страны.

Накануне Байден заявил, что США эвакуировали из Афганистана 11 тыс. человек за 36 часов.