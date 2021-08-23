В Лондоне антипрививочники заблокировали штаб-квартиру двух телеканалов

Около 100 противников вакцинации в Лондоне в течение двух часов блокировали вход в здание, где расположены редакции двух телеканалов — ITV News и Channel 4 News. Об этом пишет The Epoch Times со ссылкой на местную полицию.

Протестующие кричали, что СМИ дезинформируют людей о пандемии COVID-19 и вакцинах.

Еще одна группа людей в течение часа митинговала у лондонского офиса Google. Сообщений о задержаниях не было.

Аналогичные акции противников прививок прошли в Лондоне в июле. Тогда было блокировано здание бывшей штаб-квартиры «Би-би-си».

Как сообщала «Газета.Ru», в Париже на аналогичные акции против прививок вышли десятки тысяч человек, некоторые из них устраивали драки с полицией.