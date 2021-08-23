Слушать новости
Политика Бизнес Экономика Общество Армия Мнения Культура Наука Технологии Авто Стиль Фото
новости спорт #События в Афганистане #Коронавирус
Слушать новости
новости спорт
Gazeta.Ru
На Украине изобрели «умную» гирю, которая выкрикивает лозунг «Слава... 19:23
Футбольный арбитр, обратившийся в интим-агентство, стал жертвой мошенников 19:22
Российского сенатора не пустили в Харьков на открытие мемориала героям ВОВ 19:16
В сети появилось видео, как MaкSим учится ходить после комы 19:16
В Красноярском крае убьют пять медведей после жалоб местных жителей 19:14
Обвиняемого в торговле детьми Сергея Мазура отправили под домашний арест 19:08
Хабиб рассказал, сколько раз его проверяли на допинг 19:03
Президент «Барселоны»: женщина станет руководителем «Барсы» в ближайшие... 18:53
В Минообороны пообещали досрочно завершить реконструкцию восточной ветки БАМа 18:51
Актер Гаркалин впервые рассказал о своей экстренной госпитализации 18:47

Сына экс-президента Мозамбика судят за мошенничество на $2 млрд

Прослушать новость
Остановить прослушивание
close
100%
Depositphotos

В столице Мозамбика Мапуту начался судебный процесс над группой чиновников, обвиненных в махинациях с «тунцовыми облигациями» — займами на $2,2 млдр, использованными предыдущей администрацией страны для покупки тунцового завода, флота и финансирования госкомпаний без ведома парламента.

Среди 19-ти обвиняемых — сын экс-президента страны Армандо Гебузы — Ндамби Гебуза. Кроме того, на скамье подсудимых находится экс-глава Службы безопасности и разведки (SISE) Мозамбика Грегорио Леао и Антониу ду Росарио, руководивший компаниями Proindicus, Ematum (Mozambique Tuna Company) и MAM (Mozambique Asset Management), которым были предоставлены кредиты под данные облигации.

По данным «Би-би-си», в процессе участвуют 70 свидетелей и 250 журналистов. Для размещения участников на территории тюрьмы была развернута брезентовая палатка, в которой и проходит суд.

Кредиты были предоставлены в 2013-2014 годах швейцарским банком Credit Suisse и российским ВТБ. Трое бывших сотрудников Credit Suisse признали себя виновными по этому делу, обвинение в отмывании денег выдвинули США. После этого власти Мозамбика подали в суд на Credit Suisse, требуя аннулирования части кредитов и компенсации ущерба. Credit Suisse подал встречный иск, заявив, что бывшие сотрудники действовали без ведома компании.

Как ранее сообщала «Газета.Ru», кредит Мозамбику стал одной из причин начала обсуждения в Швейцарии введения персональной ответственности банкиров за крупные потери инвестиций и банковской реформы в стране.

Поделиться:
Скопировать ссылку
Подписывайтесь на «Газету.Ru» в Яндекс.Новостях, Дзен и Telegram.
Мы сообщаем главное и находим для вас интересное.
Яндекс.Новости
Яндекс.Дзен
Telegram
Картина дня
Найдено антитело, защищающее от всех штаммов коронавируса
МВФ выделил России миллиарды. Но просто потратить их нельзя
Россия получила от МВФ $17,5 млрд на восстановление экономики
У ВСУ нет денег на зарплаты военным летчикам
Минобороны Украины не может остановить массовое увольнение опытных пилотов
В сети появилось видео, как MaкSим учится ходить после комы
Участники саммита «Крымская платформа» приняли итоговую декларацию
Сенатор Рязанский объяснил, где возьмут средства на разовые выплаты пенсионерам и военным
Обвиняемого в торговле детьми Сергея Мазура отправили под домашний арест
Новости и материалы
На Украине изобрели «умную» гирю, которая выкрикивает лозунг «Слава Украине»
Футбольный арбитр, обратившийся в интим-агентство, стал жертвой мошенников
Российского сенатора не пустили в Харьков на открытие мемориала героям ВОВ
В Красноярском крае убьют пять медведей после жалоб местных жителей
Хабиб рассказал, сколько раз его проверяли на допинг
Президент «Барселоны»: женщина станет руководителем «Барсы» в ближайшие 10 лет
В Минообороны пообещали досрочно завершить реконструкцию восточной ветки БАМа
Актер Гаркалин впервые рассказал о своей экстренной госпитализации
Зеленский наградил премьера Грузии орденом на «Крымской платформе»
Пентагон отчитался о ходе эвакуации из Кабула
Киркоров вспомнил, как давал подзатыльники Зеленскому
Баюл: родилась русской, выиграла золото за Украину, а умру американкой
В ФХР заявили, что будут готовить две команды к Олимпиаде-2022
Исследование: у пользователей iPhone больше шансов получить микрозайм
В Курганской области проверят казачье общество после инцидента со спаиванием детей
Экс-игрок «Анжи»: в Махачкале я брал шмотки тысяч на 500, купил машину за 3-4 млн
Газманов прокатился на танке на фоне дымящихся домов под Самарой
Аксенов обвинил украинских чиновников в оформлении жилья в Крыму на подставных лиц
Все новости
«Новый миграционный кризис страшно пугает Европу»
Эксперты оценили угрозы массового бегства людей из Афганистана
Миссия выполнима. Что известно о жителе Курил, бежавшем в Японию
В посольстве РФ раскрыли личность приплывшего на Хоккайдо россиянина
«Не исключено, что он может принести пользу армии»
В России представили беспилотник двойного назначения
Пицца из арбуза, с сусальным золотом и маршмэллоу. Самые безумные рецепты
Как повара ставят эксперименты над пиццей
Премии не помогают: почему ведущие инженеры бегут от Безоса
Из Blue Origin Джеффа Безоса уволились 17 ведущих специалистов
«Я вернулся»: Паша Техник вышел на свободу
Паша Техник отбыл 11-месячный срок за пьяную езду
Жители Тюмени прощаются с убитой школьницей и ее дядей
Польша отгородится забором от Лукашенко
Белоруссия обвинила Польшу в пограничном конфликте
В iPhone могут вернуть Touch ID. Почему Apple разочаровалась в сканере лица
Эксперты оценили желание Apple вернуться к Touch ID
Почему в регионах начали массово задерживать сотрудников ГИБДД
После истории в Ставрополье банду гаишников-взяточников нашли в Бурятии
МВД избавится от пистолетов Макарова
Компактный пистолет Лебедева заменит в МВД пистолет Макарова
Папа еще может: в Ватикане снова обсуждают отставку понтифика
Итальянские СМИ сообщили о возможном добровольном уходе папы Франциска
Китайский Land Cruiser продадут россиянам
Большой внедорожник Tank привезут в Россию
Найдена ошибка?
Закрыть
Редакция Реклама Карта сайта

© АО «Газета.Ру» (1999-2021) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру»

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях