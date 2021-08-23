Сына экс-президента Мозамбика судят за мошенничество на $2 млрд

В столице Мозамбика Мапуту начался судебный процесс над группой чиновников, обвиненных в махинациях с «тунцовыми облигациями» — займами на $2,2 млдр, использованными предыдущей администрацией страны для покупки тунцового завода, флота и финансирования госкомпаний без ведома парламента.

Среди 19-ти обвиняемых — сын экс-президента страны Армандо Гебузы — Ндамби Гебуза. Кроме того, на скамье подсудимых находится экс-глава Службы безопасности и разведки (SISE) Мозамбика Грегорио Леао и Антониу ду Росарио, руководивший компаниями Proindicus, Ematum (Mozambique Tuna Company) и MAM (Mozambique Asset Management), которым были предоставлены кредиты под данные облигации.

По данным «Би-би-си», в процессе участвуют 70 свидетелей и 250 журналистов. Для размещения участников на территории тюрьмы была развернута брезентовая палатка, в которой и проходит суд.

Кредиты были предоставлены в 2013-2014 годах швейцарским банком Credit Suisse и российским ВТБ. Трое бывших сотрудников Credit Suisse признали себя виновными по этому делу, обвинение в отмывании денег выдвинули США. После этого власти Мозамбика подали в суд на Credit Suisse, требуя аннулирования части кредитов и компенсации ущерба. Credit Suisse подал встречный иск, заявив, что бывшие сотрудники действовали без ведома компании.

Как ранее сообщала «Газета.Ru», кредит Мозамбику стал одной из причин начала обсуждения в Швейцарии введения персональной ответственности банкиров за крупные потери инвестиций и банковской реформы в стране.