Зеленский наградил премьера Грузии орденом на «Крымской платформе»

Президент Украины Владимир Зеленский наградил премьер-министра Грузии Ираклия Гарибашвили орденом в рамках международного саммита «Крымская платформа», который организовал сам Зеленский. Об этом сообщила пресс-служба правительства Грузии.

«Президент Украины Владимир Зеленский наградил премьер-министра Грузии Ираклия Гарибашвили орденом «За заслуги» первой степени», — говорится в сообщении.

В пресс-службе также подчеркнули, что помимо Гарибашвили глава государства наградил президента Евросовета Шарля Мишеля, вице-президента Еврокомиссии Валдиса Домбровскиса, а также президентов Латвии, Литвы, Молдавии, Польши, Словакии, Финляндии, Эстонии и премьер-министров Румынии, Словакии и Хорватии.

Украинские власти организовали саммит «Крымская платформа» для того, чтобы обсудить с иностранными коллегами вопрос возвращения полуострова в состав Украины. В нем приняли участие более 40 государств.

По результатам мероприятия была принята декларация, согласно которой Россия должна обеспечить представителям Миссии ООН по наблюдению за соблюдением прав человека на Украине и Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ на Украине «полный и беспрепятственный доступ в Крым». При этом представители России в саммите не участвовали.

В марте 2014 года в Крыму прошел референдум, по итогам которого полуостров стал территориальной частью России, а Севастополь — городом федерального значения.