Байдену понадобилась записка, чтобы назвать число потерь США в Афганистане

Президент США Джо Байден достал из кармана записку, чтобы ответить на вопрос журналистов о потерях США в Афганистане, сообщает РИА «Новости».

«Эта карточка у меня с собой каждый день - кого мы фактически потеряли: 2448 американцев мертвы, 20 722 ранены», - сказал Байден.

Этими данными он обосновал правильность своего решения о выводе войск США из Афганистана — по его словам, он «абсолютно прав, не приняв решение отправлять больше молодых мужчин и женщин на войну».

Президент подчеркнул, что Америка сохранит бдительность в отношении зарубежных террористов.

Ранее Байден сделал несколько ошибок во время брифинга по поводу захвата власти в Афганистане «Талибаном» (организация запрещена в России) — он забыл вопрос журналиста из зала, перепутал название столицы Катара, а также заявил, что «Аль-Каида» (организация запрещена в России) покинула исламскую республику.

15 августа радикальное движение «Талибан» объявило об установлении контроля над всей территорией Афганистана. Талибы контролируют и столицу страны — Кабул. Тысячи людей укрылись в столичном аэропорту, пытаясь выбраться из страны.

Накануне Байден заявил, что США эвакуировали из Афганистана 11 тыс. человек за 36 часов.