Египет закроет пограничный переход в Газу после эскалации между Израилем и ХАМАС

Египет планирует закрыть контрольно-пропускной пункт Рафах на своей границе с сектором Газа до дальнейшего уведомления в понедельник 23 августа, сообщает Jerusalem Post со ссылкой на источники в египетских службах безопасности.

По словам источников, мера была принята из соображений безопасности после того, как когда израильские самолеты нанесли удары по объектам в секторе Газа.

В ХАМАС подтвердили, что были проинформирована Египтом о решении закрыть КПП в в обоих направлениях, не вдаваясь в подробности.

Ранее сообщалось, что военные силы Израиля обстреляли позиции в секторе Газа. В ВС сообщили, что в результате атак со стороны Хамас был тяжело ранен один израильский солдат.

11 мая на границах палестинского анклава произошла крупнейшая за последние годы эскалация. Израильская армия и палестинские группировки в секторе Газа не прекращали обмен ракетными обстрелами, которые последовали после беспорядков у мечети Аль-Акса в Восточном Иерусалиме после решения израильского суда об изъятии домов в квартале Шейх-Джаррах у арабских семей.

20 мая правительство Израиля одобрило предложение Египта по двустороннему прекращению огня в палестино-израильском конфликте. Представитель ХАМАС подтвердил взаимное прекращение огня. Однако 21 мая у мечетей на Храмовой горе снова произошли столкновения.

Ранее в августе ВВС Израиля также нанесли серию авиаударов по различным объектам ХАМАС в ответ на запуск шаров со взрывчаткой из сектора Газа