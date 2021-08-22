Меркель отреагировала на слова журналиста, обвинившего ее в стремлении угодить РФ

Канцлер Германии Ангела Меркель в ходе пресс-конференции в Киеве отвергла претензии, которые касались диалога с участием Москвы и Берлина. Как передавало агентство УНИАН, один из журналистов допустил, что отказ Меркель от личного участия в саммите «Крымская платформа» связан с ее желанием «угодить России».

«Нет, это не свидетельствует об этом», — отреагировала канцлер Германии.

До этого Меркель сообщила, что глава немецкого МИД Хайко Маас не сможет поучаствовать в мероприятиях «Крымской платформы». В качестве причины называлась занятость дипломата вопросами, касающимися Афганистана.

В результате Берлин на мероприятии представит, как планируется, министр энергетики Петер Альтмайер.

«Крымская платформа» является дипломатической инициативой, предложенной президентом Украины Владимиром Зеленским как способ поднять на международном уровне вопрос территориальной принадлежности Крыма: Киев не признает референдум 2014 года.

Крым стал российским регионом в 2014 году после проведенного там референдума, на котором 96,77% жителей проголосовали за присоединение к России.