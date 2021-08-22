ЦБ и «Единая Россия» работают над поправками о защите соцвыплат от списания по кредитам

Замглавы Минтруда России, кандидат в депутаты Госдумы Ольга Баталина заявила, что партия «Единая Россия» и Центральный банк работают над поправками в законодательство, которые позволят защищать от списания по кредитам социальные выплаты. Об этом она сообщила на встрече президента России Владимира Путина с представителями партии, передает ТАСС.

По ее словам, на данный момент деньги взимаются с общего счета, на который поступает как зарплата, так и социальные выплаты.

Ранее премьер-министр России Михаил Мишустин рассказал о решении продлить льготную семейную ипотеку до конца 2023 года. Он обратил внимание на то, что право на льготную ипотеку под 6% будет у родителей не только двух и более детей, но и при рождении первого ребенка. Воспользоваться кредитом можно для покупки квартиры, а также для строительства частного дома.

Для россиян с детьми, родившимися с 2018 года, доступна программа «Семейная ипотека». Она предусматривает кредиты на жилье по льготной ставке до 6%. До этого в программе могли принять участие только семьи, в которых после 1 января 2018 года родился второй или последующий ребенок. Максимальная сумма займов для Москвы, Московской области, Санкт-Петербурга и Ленобласти составляет 12 млн рублей. Для других регионов она составляет 6 млн рублей.