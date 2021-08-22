Умерла княгиня Лихтенштейна Мария

В возрасте 81 года в столице княжества Лихтенштейн умерла княгиня Мария, жена и кузина правящего князя Ханса-Адама II, сообщает сайт княжеского дома.

«Ее Высочество принцесса Мария фон унд цу Лихтенштейн скончалась больнице 21 августа 2021 года в 16:43. Состояние ее здоровья сильно ухудшилось после инсульта 18 августа 2021 года. Сегодня, в присутствии семьи, были проведены последние таинства <...>», — сообщили в княжеской канцелярии.

Мария Кински фон Вхинитц и Теттау (в браке — фон унд цу Лихтенштейн) родилась в Праге, в 1940 году. Приходилась своему супругу, князю Хансу-Адаму II, кузиной. Княгиня активно занималась социальными вопросами в стране. Она являлась председателем лихтенштейнского Красного креста, а с 1983 по 2005 год — почётным президентом общества ортопедов.

Старший сын Ханса-Адама и Марии, наследный принц Алоиз, с 2004 исполняет обязанности по повседневному управлению государством, будучи принцем-регентом своего отца.