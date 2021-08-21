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Байден забыл вопрос журналиста и перепутал название столицы Катара

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Kevin Lamarque/Reuters

Президент США Джо Байден сделал несколько ошибок во время брифинга по поводу захвата власти в Афганистане «Талибаном» (организация запрещена в России)*. Он забыл вопрос журналиста из зала, перепутал название столицы Катара, а также заявил, что «Аль-Каида» (организация запрещена в России)* покинула исламскую республику, пишет Daily Mail.

Как сообщает издание, в ходе брифинга один из репортеров спросил главу Белого дома, какие гарантии безопасности имеются у людей, прибывающих в аэропорт Кабула. Американский лидер ответил, что власти Соединенных Штатов пребывают в постоянном контакте с представительствами талибов в Кабуле и столице Катара Дохе, которую он назвал «Дахо».

Также Байден заявил, что «Аль-Каида» полностью ушла из Афганистана, хотя это противоречит данным Пентагона.

«Какой у нас интерес к Афганистану, если «Аль-Каиды» [там] больше нет?», — обратился он к пресс-службе Белого дома.

Кроме того, другой журналист, корреспондент NBC News Ричард Энгель, спросил у политика, почему он доверяет «Талибану». В тот момент президент уже собирался уходить, но при этом сказал Энгелю, что забыл первую часть его вопроса.

Ранее Байден послал поздравительную телеграмму президенту Черногории Мило Джукановичу, перепутав его с премьер-министром республики Здравко Кривокапичем.

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