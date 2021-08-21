Зеленский ввел санкции против Анатолия Шария и связанных с ним ресурсов

Президент Украины Владимир Зеленский свои указом ввел в действие решение Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) о применении персональных и специальных экономических санкций против политика Анатолия Шария и медийных ресурсов, связанных с ним. Об этом сообщает украинский телеканал ТСН.

Указ №376/2021 о введении санкций появился на официальном сайте главы государства.

«Ввести в действие решение Совета национальной безопасности и обороны Украины от 20 августа 2021 «О применении персональных специальных экономических и других ограничительных мер (санкций)», — говорится в документе.

В указе не уточняется, кто именно подпадет под санкции. Однако, как сообщает ТСН, после заседания СНБО 20 августа секретарь Алексей Данилов объявил, что речь идет именно о санкциях против Шария.

Ранее Служба безопасности Украины заподозрила Анатолия Шария в государственной измене. После этого он заявил, что теперь ему «не надо лишний раз доказывать в ЕС», что его преследуют в стране исключительно по политическим мотивам. Однако уже после этого власти Литвы объявили его персоной нон грата и лишили статуса беженца.