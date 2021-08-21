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«Талибан*» объявил, что вскоре представит новую систему управления Афганистаном

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Zabi Karimi/AP

Талибы (организация запрещена в России) намерены представить новую структуру управления Афганистаном в ближайшие несколько недель. Об этом агентству Reuters заявил представитель радикального движения.

По его словам, новую модель государственного управления представят эксперты по правовым, религиозным и внешнеполитическим вопросам движения.

15 августа движение «Талибан» объявило об установлении контроля над всей территорией Афганистана. Его представители взяли под контроль государственное телевидение в Кабуле и в своем обращении призвали граждан к спокойствию.

Боевики начали устанавливать свои порядки в стране. При этом местное население поделено: есть как сторонники радикальных исламистов, так и желающие любой ценой покинуть страну.

Ранее один из высокопоставленных членов группировки Вахидулла Хашими рассказал о том, что движение не будет устанавливать демократию в Афганистане.

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