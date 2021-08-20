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Захарова уличила МИД Британии в манипуляциях с делом Навального

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Пресс-служба МИД РФ/РИА «Новости»

Официальный представитель МИД России Мария Захарова, комментируя информацию о санкциях Великобритании против сотрудников ФСБ РФ, заявила, что Лондон манипулировал историей вокруг якобы отравления Алексея Навального и причастности к этому России. Об этом она написала в своем Telegram-канале.

Дипломат обратила внимание на слова министра иностранных дел Соединенного Королевства Доминика Рааба, который заявил, что «с момента ужасающего отравления Алексея Навального год назад Великобритания играла ведущую роль в координации международного ответа, направленного против этого бесчеловечного акта».

По ее словам, таким образом британская сторона призналась, что манипулировала историей вокруг якобы отравления Навального.

«Началась эта сага давно, еще с засекречивания материалов отравления Литвиненко, потом проследовало так называемое «отравление Скрипалей», затем перетекло в химические провокации «Белых касок», которыми руководил британский экс-военный, внезапно покончивший жизнь самоубийством, а теперь британский же министр признается в активной игре вокруг берлинского пациента. Так за ушами показалась и голова», — продолжила Захарова.

Она также указала, что «вместо очередного ухода от реальности», Лондон лучше бы «нашел в себе силы и привлек к ответственности представителей соответствующих американских служб за невыполнение Конвенции о запрещении химического оружия в части, касающейся его уничтожения».

Ранее Великобритания ввела санкции против семи сотрудников ФСБ России, которых считает причастными к инциденту с Навальным.

В августе прошлого года самолет, в котором летел Навальный, экстренно приземлился в Омске, откуда его доставили в больницу. Врачи заявили, что основной диагноз — это нарушение обмена веществ.

Затем его перевезли в Германию. Немецкие врачи заявили о его отравлении веществами из группы «Новичок», но соответствующих доказательств не предоставили.

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