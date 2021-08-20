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Путин: Россия исчерпала лимит на революции

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Alexander Nemenov/Reuters

Президент России Владимир Путин в ходе совместной пресс-конференции с канцлером Германии Ангелой Меркель заявил, что Россия исчерпала свой лимит на революции в прошлом веке. Трансляцию ведет телеканал «Россия 24».

Российский лидер отметил, что в России развивается политическая система, россияне имеют право выражать мнение по политическим вопросам и формировать политические организации, участвовать в выборах. При этом Путин подчеркнул, что делать все это необходимо в рамках действующего закона и конституции.

«Мы сделаем все, чтобы ситуация в России была стабильной, прогнозируемой. Свой лимит на революции Россия исчерпала еще в XX веке, мы революций больше не хотим, мы хотим эволюционного развития нашего общества и государства. Надеюсь, так оно и будет», — сказал глава государства.

Ранее в Москве завершились переговоры Путина и Меркель, они продлились почти три часа. Российский лидер отметил, что переговоры прошли в конструктивной и деловой обстановке, обсуждались перспективы развития отношений между Москвой и Берлином.

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