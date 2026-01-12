Стало известно, с чего Путин начал рабочий год

Первым рабочим мероприятием Путина в 2026 году стала встреча с Мантуровым

Президент России Владимир Путин вернулся к публичной работе после новогодних праздников. Его первым рабочим мероприятием в 2026 году стала встреча с вице-премьером РФ Денисом Мантуровым в Кремле, пишет ТАСС.

Во время новогодних праздников российский лидер не часто появлялся в публичном пространстве. В частности, он исполнил мечту участнику благотворительной акции «Елка желаний», 7-летнего Игоря Степаненко, который хотел посетить музей-заповедник «Музей Мирового океана» в Калининграде. После этого глава государства поговорил с мальчиком и его семьей по телефону.

Также Путин вместе с военнослужащими и их семьями посетил рождественское богослужение в подмосковном храме великомученика Георгия Победоносца.

До этого пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков рассказал, что Владимир Путин встречал Новый год в кругу родных и близких людей. Представитель Кремля отметил, что свое новогоднее обращение глава государства записал заранее в Кремле в традиционном формате.

Новогоднее обращение Путина длилось 3 минуты 35 секунд и стало одним из самых коротких за все время его президентства. В нем президент пожелал гражданам, прежде всего, здоровья, счастья, взаимопонимания и благополучия. Кроме того, он поблагодарил участников СВО, заявив, что верит в победу России.

Ранее Песков заявил, что Путин никогда официально не уходит в отпуск.