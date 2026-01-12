Размер шрифта
Обычная специя оказалась эффективной при хронической боли

Nutrients: куркума помогает облегчить хроническую боль у взрослых
Photoongraphy/Shutterstock/FOTODOM

Ученые из Университета Алабамы выяснили, что регулярное добавление куркумы в рацион может снижать выраженность хронической боли у взрослых. Результаты исследования опубликованы в журнале Nutrients.

В 21-дневном двойном слепом эксперименте приняли участие 30 человек старше 40 лет. Все испытуемые страдали умеренной хронической болью — от четырех до семи баллов по 10-балльной шкале. Болевые ощущения у участников сохранялись в течение длительного периода времени — более трех месяцев.

Испытуемые ежедневно потребляли куркуму в дозах 300 миллиграммов, одного или трех граммов — либо отдельно, либо вместе с черным перцем. Интенсивность боли фиксировалась три раза в день с помощью текстовых сообщений, что позволило проследить изменения на протяжении всего исследования.

К концу третьей недели средний уровень боли у участников достоверно снизился по сравнению с исходными значениями. При этом исследователи не обнаружили существенной разницы между группами, принимавшими куркуму с черным перцем и без него. Увеличение дозы специи в пределах обычного пищевого употребления также не приводило к дополнительному обезболивающему эффекту.

Интерес к сочетанию куркумы и перца связан с пиперином — веществом, которое, как считается, повышает усвоение куркумина. Однако результаты работы показали, что при регулярном употреблении куркума способна оказывать сопоставимое действие и без такого «усилителя».

Авторы отмечают, что исследование носит предварительный характер. Выборка также была небольшой — среди участников преобладали женщины среднего и пожилого возраста. Тем не менее, полученные данные указывают на возможную роль привычных пищевых специй как простого и доступного дополнения к стратегиям контроля хронической боли.

Ранее была названа специя, снижающая «плохой» холестерин.

