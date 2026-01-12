Юрист раскрыл, какое наказание грозит Долиной за пруд в Подмосковье

Адвокат Александр Кудряшов рассказал «Газете.Ru», какие шансы у предпринимателя Глеба Рыськова привлечь Ларису Долину к административной ответственности за возведение пруда в защитной полосе ручья в Подмосковье. По его словам, артистке грозит штраф от 3 до 5 тысяч рублей, если территория оформлена на физическое лицо.

Кудряшов отметил, что данная ситуация юридически выглядит не как «у звезды хотят отнять пруд», а как типичная природоохранная история про режим водоохранных территорий. Он подчеркнул, что даже если пруд искусственный и земля в собственности, это не дает права игнорировать ограничения ПЗП/ВОЗ и менять рельеф/русло без согласований.

«Прокуратура обычно не «наказывает сама», а организует проверку (запросы в Росреестр, администрацию, Росприроднадзор/Минэкологии МО, водхоз/БВУ, иногда — выезд). Уточняет факты: существует ли там водоток (ручей) как водный объект; где проходят границы ВОЗ и ПЗП; также уточняет, что именно сделано: выемка грунта, плотина/перемычка, перекрытие русла, устройство котлована, берегоукрепление, забор», — поделился юрист.

По словам Александра Кудряшова, возможно два сценария развития событий. Первый и самый вероятный — территорию у Ларисы Долиной не отбирают, но заставляют устранить нарушение.

«Если участок законно оформлен, то чаще всего речь не про изъятие земли, а про предписание устранить нарушение режима ВОЗ/ПЗП; обязанность демонтировать/ликвидировать незаконно созданные элементы (плотина, перемычка, котлован/пруд как сооружение); рекультивацию (восстановление почвы/рельефа) и водоотвод. То есть «отнять» могут не участок, а возможность держать на нем такой объект», — рассказал Кудряшов.

Юрист поделился, что второй сценарий предполагает административную ответственность за нарушение водоохранного режима и/или экологических требований при работах вблизи водного объекта. Для граждан штраф составляет от 3 до 5 тысяч рублей, для должностных лиц от 20 до 30 тысяч рублей, для юридических лиц от 200 до 300 тысяч рублей или административное приостановление деятельности на срок до девяноста суток.

«Это возможно, если выявят, что при кадастровых работах в границы частного участка включили землю, которая должна быть в иной категории/публичном пользовании; допущена реестровая ошибка; есть признаки незаконного образования/перераспределения земель. Уголовные риски возникают, если будет доказано существенное загрязнение/вред, незаконные работы с тяжелыми последствиями, подделка документов и т. п. По одной конструкции «вырыли искусственный пруд в ПЗП» чаще заканчивается административкой и предписанием или иском», — отметил адвокат.

