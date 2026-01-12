В Финляндии сняли арест с судна Fitburg

Финские власти сняли арест с судна Fitburg, оно покинет страну 12 января

Арест с задержанного властями Финляндии грузового судна Fitburg снят. Об этом сообщила пресс-служба финской полиции, передает РИА Новости.

«Предварительные следственные мероприятия, связанные с повреждением кабеля, находятся на той стадии, когда арест судна Fitburg снят. Судно покинет финские территориальные воды 12 января», — говорится в сообщении.

В то же время утверждается, что некоторым членам экипажа по-прежнему запрещен выезд из страны.

Судно Fitburg, которое шло под флагом Сент-Винсента и Гренадин из Санкт-Петербурга в израильский порт Хайфа, было задержано финской полицией 31 декабря. Причиной задержания послужило подозрение в повреждении подводного телекоммуникационного кабеля компании Elisa, соединяющего Хельсинки и Таллин и проложенного по дну Финского залива.

По данным полиции, расследования на месте инцидента обнаружили след длиной в десятки километров от волочившегося по дну Финского залива якоря.

Ранее шведская прокуратура пришла к выводу, что повреждение кабеля между Швецией и Латвией в Балтийском море было случайным.