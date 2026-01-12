Размер шрифта
Захарова про британских политиков в Киеве: «как злодеев тянет на место их преступления»

Захарова: британских политиков тянет в Киев, как злодеев на место преступления
Shatokhina Natalia/Global Look Press

Британских политиков тянет в Киев подобно тому, как преступников влечет идея вернуться на место преступления. Таким образом официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в интервью «Комсомольской правде» прокомментировала информацию о том, что министр обороны Британии Джон Хили застрял на поезде в Киеве.

«Британских политиков тянет в Киев, как злодеев на место их преступления», — сказала она.

По словам дипломата, как преступникам, так и британским политикам ничего уже не поможет, кроме чистосердечного признания и «смиренного покаяния».

Как писала газета Daily Mail, поезд, в котором находился министр обороны Британии, из-за атаки остановился по пути в столицу Украины. Состав был вынужден сделать экстренную остановку после удара российских ракет и беспилотных летательных аппаратов.

Хили назвал происшедшее «серьезным моментом» и жестким напоминанием о постоянных обстрелах Украины. По его словам, Лондон не потерпит этого и полон решимости предоставить Киеву современное оружие для противостояния России.

Ранее Захарова назвала «влажной фантазией» заявление главы МО Британии о похищении Путина.

