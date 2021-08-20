Телефон Меркель зазвонил прямо во время переговоров с Путиным

Мобильный телефон канцлера Германии Ангелы Меркель зазвонил прямо в начале переговоров с российским президентом Владимиром Путиным. Об этом сообщает РИА «Новости».

Звонок раздался во время приветственного слова Путина. Спохватившись, канцлер достала его из кармана и перевела в беззвучный режим. Российский президент не подал виду, что обратил внимание на звонок.

Ранее в Кремле раскрыли детали визита Меркель в Москву. На встрече подписание документов не планируется. Это будет последняя поездка Меркель в Москву в качестве канцлера Германии.

В предыдущий раз Владимир Путин и Ангела Меркель встречались в очном формате 19 января 2020 года в Берлине на международной конференции по Ливии.

Ранее пресс-служба Кремля сообщала, что в ходе беседы планируется обсудить состояние и перспективы развития двустороннего сотрудничества в различных областях, а также рассмотреть ряд актуальных международных и региональных вопросов.

В правительстве Германии уточняли, что ситуация в Афганистане, вероятно, станет одной из центральных тем переговоров.