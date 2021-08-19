The Telegraph назвал признаки краха американской империи

Вывод американских войск из Афганистана и гуманитарная катастрофа, которая произошла сразу после этого, свидетельствуют о крахе американской империи. Об этом в статье для британской газеты The Daily Telegraph написал журналист Аллистер Хит.

В своем материале автор подчеркнул, что произошедшее в Афганистане продемонстрировало, что Белый дом не понимает ситуацию в мире и не в состоянии управлять собственной страной, не говоря уже о других регионах.

По мнению Хита, на крах США указывают ряд признаков.

В числе внешнеполитических провалов Соединенных Штатов журналист назвал результаты западных интервенций в страны Востока и Азии. Автор назвал попытки Вашингтона «перестроить» Ближний Восток вялыми и в долгосрочной перспективе катастрофическими.

«На Ближнем Востоке все страны и территории, к которым прикасалась Америка, сейчас пребывают в состоянии хаоса», — пояснил Хит.

Вашингтон в статье также обвиняется в неверно выбранных стратегиях, которые привели к «разрушению Евросоюза из-за миграционного кризиса», и к усилению Китая настолько, что «его больше невозможно сдерживать».

В список внутренних признаков падения империи США автор включил отсутствие согласия среди политических элит.

«Конституция дала сбой, а пристрастие Америки к геронтократам второго звена, таким как Байден, не сулит ничего хорошего», — заключил Хит.

Ранее обозреватель Марк Кац в статье для National Interest назвал признаки, демонстрирующие крах однополярного мира, который возглавляли Соединенные Штаты.