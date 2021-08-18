Финляндия решила временно не депортировать афганцев из страны

Финляндия временно приостанавливает депортацию жителей Афганистана, сообщает министерство внутренних дел страны в Twitter.

«Управление Верховного комиссара ООН по делам беженцев рекомендовало всем странам приостановить репатриацию афганских граждан <…> Финляндия придерживается аналогичной линии уже несколько недель», — говорится в сообщении.

Отмечается также, что это коснется и тех афганцев, кому было отказано в предоставлении убежища.

15 августа движение «Талибан» (организация запрещена в России) объявило об установлении контроля над всей территорией Афганистана. Его представители взяли под контроль государственное телевидение в Кабуле и в своем обращении призвали граждан к спокойствию.

Сообщалось, что боевики уже начали устанавливать свои порядки. При этом местное население поделено: есть как сторонники радикальных исламистов, так и желающие любой ценой покинуть страну.