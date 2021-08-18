Лавров обсудил ситуацию в Афганистане с главой МИД Турции

Глава МИД РФ Сергей Лавров провел телефонный разговор с турецким коллегой Мевлютом Чавушоглу о ситуации в Афганистане.

«Стороны предметно обсудили положение в Афганистане, выразили обоюдную заинтересованность в стабилизации ситуации и призвали ключевые национальные силы в возможно короткие сроки обеспечить безопасность и правопорядок в стране», — говорится в публикации на сайте российского внешнеполитического ведомства.

Также в ходе беседы были затронуты другие вопросы международной и двусторонней повестки.

15 августа движение «Талибан» (организация запрещена в России) объявило об установлении контроля над всей территорией Афганистана. Его представители взяли под контроль государственное телевидение в Кабуле и в своем обращении призвали граждан к спокойствию.

В Кабуле тысячи людей укрылись в аэропорту, пытаясь выбраться из страны. Несколько человек погибли — из-за давки или пытаясь улететь на шасси самолетов американских ВВС.