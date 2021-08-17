В Госдуме предложили ввести ответственность за невыполнение предвыборных обещаний

Заместитель руководителя фракции «Справедливая Россия» Олег Нилов внес в Госдуму законопроект, предусматривающий уголовную ответственность за невыполнение предвыборных обещаний. Проект размещен на сайте Госдумы.

В пояснительной записке к документу говорится, что подобный шаг позволит создать эффективный механизм воздействия на недобросовестных кандидатов. Неисполнением предвыборных требований, согласно проекту, будет считаться «непринятие лицом, избранным на выборные должности в государственных органах, органах местного самоуправления всех зависящих от него мер для обеспечения выполнения» тех шагов, которые были заявлены в предвыборной программе.

В то же время за неисполнение «абстрактных» обещаний, таких как «сделать жизнь в России лучше», предлагается не наказывать.

В Единый день голосования — 19 сентября в России пройдут выборы в нижнюю палату парламента. Помимо депутатов Госдумы россияне также выберут глав ряда регионов, представителей региональных парламентов и местных органов самоуправления. Всего пройдет более 4,4 тыс. избирательных кампаний во всех 85 регионах.

За пять недель до Единого дня голосования ВЦИОМ оценивает уровень поддержки «Единой России» в 27,2%, КПРФ — 16%, ЛДПР — 9,6%, партии «Справедливая Россия — Патриоты — За правду» — 6,7%.