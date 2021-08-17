Вице-президент Афганистана объявил себя временным главой государства

Вице-президент Афганистана Амрулла Салех написал в своем Twitter, что согласно законодательству страны, из-за бегства президента он является временным главой государства.

«Согласно четким положениям конституции, в случае отсутствия, бегства или смерти президента первый вице-президент исполняет его обязанности. Я нахожусь в Афганистане и законно исполняю эти обязанности», — говорится в сообщении.

По его словам, в этом качестве он проводит консультации с лидерами других стран, чтобы заручиться их поддержкой. В то же время политик отмечает, что с администрацией президента США ему не удалось найти общий язык по ситуации в стране.

«Бесполезно спорить с президентом США сейчас на тему Афганистана. Пусть переварит. Мы, афганцы, должны доказать, что Афганистан - это не Вьетнам, а талибы (организация запрещена в России) даже отдаленно не похожи на Вьетконг. В отличие от США / НАТО мы не теряли духа и видим впереди огромные возможности. Бесполезные предостережения закончены», — написал Салех, призывая граждан присоединиться к сопротивлению захватившим власть талибам.

15 августа движение «Талибан» объявило об установлении контроля над всей территорией Афганистана. Президент Ашраф Гани согласился уйти в отставку и бежал из страны.

В Кабуле тысячи людей укрылись в аэропорту, пытаясь выбраться из страны. Несколько человек погибло — из-за давки или пытаясь улететь на шасси самолетов американских ВВС. После этого талибы вплотную подошли к аэропорту Кабула и начали разгонять собравшуюся там толпу выстрелами. До этого были отменены все коммерческие рейсы, а транзитным рейсам рекомендовали изменить маршруты.

Ситуация в Кабуле, по сообщениям СМИ, остается напряженной: большая часть жителей спрятались по домам, а уже бывшие правительственные служащие переоделись в штатское, покинули рабочие места и присоединились к своим семьям, хотя в настоящее время боевых действий в городе нет.