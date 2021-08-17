В МИД рассказали о предложении России, «высокомерно» отвергнутым НАТО

Заместитель главы МИД России Александр Грушко рассказал, что Москва предлагала НАТО создать алгоритм взаимодействия по Афганистану на случай кризисных ситуаций, но альянс не проявил интереса. По его словам, альянс также не сделал этого, чтобы наладить диалог с Организацией Договора о коллективной безопасности (ОДКБ), передает РИА «Новости».

«Более чем очевидная и объективная вещь: НАТО — внутри, ОДКБ — на внешнем периметре, интересы общие. Но разве для НАТО существуют равноправные партнеры? Результат этого высокомерия — беспардонные обращения к странам ОДКБ открыть границы для тех, кто с НАТО сотрудничал», — заявил Грушко.

По его словам, почти 4 тысячи офицеров антинаркотических служб Афганистана, Пакистана, стран Центральной Азии были подготовлены в основном на российской учебной базе. Замминистра отметил, что были и другие успешные и очень востребованные проекты. Кроме того, дипломат указал, что ранее Совет Россия-НАТО уже добивался реализации ряда проектов по стабилизации ситуации внутри Афганистана и купированию рисков, исходящих из исламской республики, включая угрозы наркотрафика​​​.

Ранее президент США Джо Байден сообщил, что Вашингтон добился своих целей в Афганистане. Глава Белого дома также заявил, что американская сторона была готова к быстрому коллапсу в исламской республике.

15 августа движение «Талибан» (организация запрещена в России) объявило об установлении контроля над всей территорией Афганистана.

Эскалация конфликта правительственных сил и талибов происходила на фоне вывода из Афганистана военного контингента США. Вашингтон планирует вывести войска из страны до 11 сентября 2021 года.