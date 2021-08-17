Россия и Китай будут совместно реагировать на развитие событий в Афганистане

Министры иностранных дел России и Китая Сергей Лавров и Ван И во время телефонного разговора договорились о совместных действиях в отношении новых афганских властей. Об это сообщается на сайте МИД КНР.

«Изменение ситуации в Афганистане окажет комплексное влияние на обстановку в мире. Талибы (движение «Талибан» запрещено в России) заявили, что война в Афганистане закончилась, что они начали обеспечивать общественный порядок в Кабуле и готовы гарантировать безопасность дипломатических миссий всех стран», — сказал Лавров.

Российский министр отметил, что Москвы готова «сверять часы с Китаем по развитию ситуации и изменениям в Афганистане и совместно реагировать на них».

Его китайский коллега согласился, что в новых афганских реалиях «Китаю и России необходимо укреплять стратегическое взаимодействие и сотрудничество».

«Новый афганский режим должен провести четкую границу между различными международными террористическими силами, сдерживать и подавлять террористические силы, включая «Движение Восточного Ирака», и не дать Афганистану снова стать местом сосредоточения террористических экстремистских сил», — сказал Ван И.

Ранее депутаты Европарламента заявили, что опасаются роста влияния России и Китая в Афганистане.

15 августа радикальное движение «Талибан» объявило об установлении контроля над всей территорией Афганистана. Сейчас талибы контролируют Кабула. Тысячи людей укрылись в аэропорту, пытаясь выбраться из страны.

«Газета.Ru» следит за ситуацией в Афганистане в режиме онлайн.