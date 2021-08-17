Госдеп допустил возможность сотрудничества США с новыми властями Афганистана

США смогут сотрудничать с новыми властями Афганистана, если представители движения «Талибан» (организация запрещена в России)* будут соблюдать определенные базовые права граждан республики. Такое заявление на брифинге сделал глава пресс-службы Госдепартамента Соединенных Штатов Нед Прайс. Трансляция ведется на официальном YouTube-канале американского внешнеполитического ведомства.

Он отметил, что это будет зависеть от действий нового афганского правительства и «Талибана».

«Будущее правительство Афганистана, которое не укрывает террористов, которое защищает базовые права своего народа, в том числе базовые, фундаментальные права половины своего населения — женщин и девочек, — с таким правительством мы сможем работать», — сказал Прайс.

Ранее президент США Джо Байден сообщил, что Вашингтон добился своих целей в Афганистане. Он также заявил, что американская сторона была готова к быстрому коллапсу в исламской республике.

15 августа движение «Талибан» (организация запрещена в России) объявило об установлении контроля над всей территорией Афганистана.

Эскалация конфликта правительственных сил и талибов происходила на фоне вывода из Афганистана военного контингента США. Вашингтон планирует вывести войска из страны до 11 сентября 2021 года.