Глава центрального командования США встретился с талибами* в Катаре

Генерал Фрэнк Маккензи, возглавляющий Центральное командование США, встретился в Дохе с представителями движения «Талибан (организация запрещена в России)» для того, чтобы предупредить их о последствиях, которые последует в случае атак на американцев в Афганистане, сообщает ABC News.

Боевики «Талибана» заявили, что установили контроль над всей территорией Афганистана и захватили Кабул. Также талибы объявили, что переходного правительства не будет, и что они ждут полной передачи власти.

В движении также сообщили, что в Афганистане под властью радикального движения «Талибан» женщины смогут получать образование и работать, а журналисты — критиковать происходящее.

Ранее стало известно, что министерство обороны США намерено отправить в Кабул дополнительно еще 1 тыс. военнослужащих для помощи в эвакуации американцев.

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