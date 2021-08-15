Заседание Совбеза ООН по ситуации в Афганистане пройдет 16 августа

Внеочередное заседание Совета безопасности ООН по ситуации в Афганистане состоится 16 августа, сообщил РИА «Новости» источник в организации.

«Заседание пройдет в понедельник», — сказал он.

Ранее премьер-министр Великобритании Борис Джонсон призвал международное сообщество не признавать правительство движения «Талибан» (организация запрещена в России) в Афганистане, подчеркнув, что необходимо выработать единую позицию по смене власти в стране.

Он подчеркнул, что члены Совета Безопасности ООН, страны НАТО и мировое сообщество в целом должны как можно скорее прийти к соглашению, чтобы все, чего удалось достичь в Афганистане за последние 20 лет, «не пропало даром». Джонсон добавил, что Великобритания будет работать с партнерами в ООН и НАТО, чтобы гарантировать, что никто не признает талибов на двусторонней основе.

В МИД России заявили, что Москва пока не признает движение «Талибан» в качестве законных властей Афганистана. При этом в министерстве подтвердили, что Москва готова работать с переходным правительством.