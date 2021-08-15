Москва пока не готова признать талибов* в качестве законных властей Афганистана

Москва пока не признает движение «Талибан (организация запрещена в России)» в качестве законных властей Афганистана, заявили РИА Новости в МИД РФ.

«Нет, мы пока не признали, но всему свое время, поживем - увидим» — заявил спецпредставитель президента РФ по Афганистану, директор второго департамента Азии МИД РФ Замир Кабулов.

Он подтвердил, что Москва готова работать с переходным правительством в Афганистане.

Накануне в российском посольстве в Афганистане заявили ТАСС, что Россия готова сотрудничать с переходным правительством Афганистана.

Ранее сообщалось, что президент Афганистана Ашраф Гани согласился уйти в отставку после того, как радикальное движение «Талибан» объявило о контроле над страной. Гани вылетел из Кабула в Таджикистан, позже он отправится в третью страну из соображений безопасности.

Талибы* в свою очередь призвали Кабул к сотрудничеству и настаивают на смене власти «как можно скорее».

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