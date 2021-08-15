Президент Афганистана согласился уйти в отставку

Президент Афганистана Ашраф Гани уходит в отставку после захвата страны движением «Талибан (организация запрещена в России)». Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на источник.

«Президент Гани согласился уйти в отставку, заявив, что боевые действия в Кабуле невозможны», — сказал он.

Ранее боевики «Талибана*» (террористическая организация, запрещена в России) объявили об установлении контроля над всей территорией Афганистана. Сейчас они ведут переговоры о мирной передачи власти и формируют временное правительство.

Талибы заявили, что в Афганистане под властью радикального движения «Талибан» (организация запрещена в России) женщины смогут получать образование и работать, а журналисты — критиковать происходящее, заявил представитель талибов.

Женщинам придется носить хиджаб, но им также будет разрешено покидать свои дома в одиночестве, уточнил представитель Сухаль Шахин.

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