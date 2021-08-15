СМИ опровергли сообщения об отставке президента Афганистана

Президент Афганистана Ашраф Гани еще не сложил полномочия президента Афганистана, консультации с политическими партиями продолжаются, передает РИА Новости.

Сообщается, что в консультациях участвуют в том числе и представители талибов (организация запрещена в России).

Кроме того, вся территория Афганистана подконтрольна талибам — эти данные расходится с заявлениями движения «Талибан».

Ранее Sputnik Афганистан, ссылаясь на местные источники, сообщил, что президент Гани подал в отставку. Он стал президентом Афганистана осенью 2014 года.

Накануне появились сообщения, что президент Афганистана может сдать власть в стране «в течение нескольких часов». Сейчас делегация радикального движения «Талибан» проводит переговоры в президентском дворце.

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