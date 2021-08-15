МВД Афганистана: смена власти пройдет мирно

Исполняющий обязанности министра внутренних дел Афганистана Абдул Саттар Мирзаквал заявил, что Кабул не подвергнется нападению, передает телеканал Tolo News.

«Кабул не подвергнется нападению, переход власти пройдет мирным путем», — сказал он.

Мирзаквал также заверил жителей столицы, что правоохранительные органы «ответственно обеспечат» безопасность Кабула.

Известно, что в настоящее время делегация «Талибана (организация запрещена в России)» ведет переговоры в президентском дворце в Кабуле.

Боевики «Талибана» утром 15 августа захватили еще два города Афганистана и подошли к Кабулу.

Ранее сообщалось, что боевики «Талибана» начали наступление на Кабул. При этом власти Афганистана заявили, что «обстановка в столице находится под контролем, нападения на город нет».

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