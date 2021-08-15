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Власти Афганистана опровергли нападение талибов* на Кабул

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Allauddin Khan/AP

Власти Афганистана заявили, что Кабул не подвергался нападению, передает телеканал Al Arabiya.

Как сообщила администрация афганского президента, «обстановка в столице находится под контролем, нападения на город нет».

Правительство утверждает, что военные Афганистана сотрудничают с международными силами для обеспечения безопасности в Кабуле.

По данным телеканала, талибы (организация запрещена в России) заявили, что не намерены вторгаться в Кабул силой, указав на предоставление права безопасного проезда любому, кто хочет покинуть столицу.

Ранее Reuters со ссылкой на МВД Афганистана сообщил, что боевики «Талибана» начали наступление на Кабул.

Накануне США начали эвакуацию своих дипломатов из афганской столицы.

В настоящее время в Афганистане идет противостояние правительственных сил с боевиками движения «Талибан» на фоне вывода из страны военного контингента США, который находился там с 2001 года. В прошлом году США и «Талибан» подписали соглашение о перемирии — в рамках договоренностей американские войска должны покинуть Афганистан к 11 сентября.

Ранее сообщалось, что «Талибан» контролирует 90% территории Афганистана.

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