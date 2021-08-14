Вашингтон и Вильнюс обвинили Белоруссию в переправке нелегалов через литовскую границу

Первый замгоссекретаря США Уэнди Шерман и глава МИД Литвы Габриэлюс Ландсбергис провели переговоры, в ходе которых подчеркнули «силу и широту двусторонних отношений» и обсудили ряд событий на международной арене, в том числе ситуацию в Белоруссии, сообщает Госдепартамент США.

«Заместитель госсекретаря Шерман и министр иностранных дел [Литвы] также обсудили политическую ситуацию в Беларуси, подтвердив совместную поддержку белорусского продемократического движения и призвали [президента Александра] Лукашенко немедленно прекратить свою кампанию по организации потоков нелегальных мигрантов через границы», — заявил официальный представитель Госдепа Нед Прайс.

Стороны также обсуждали «общее обязательство продвигать мир, процветание, безопасность, демократию и права человека», НАТО, укрепление сотрудничества США и ЕС, и «принуждающие действия» Китая в отношении Литвы за развитие отношений с Тайванем.

Ранее Госдепартамент в ответ на предложение Белоруссии сократить штат американского посольства обвинил Минск в ухудшении двусторонних отношений, спровоцированном репрессиями против белорусов.