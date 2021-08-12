Аксенов назвал слова Зеленского о возвращении Крыма бредом сумасшедшего

Глава Крыма Сергей Аксенов назвал слова президента Украины Владимира Зеленского о «Крымской платформе», где он планирует обсудить возможность возвращения полуострова, бредом сумасшедшего. Об этом сообщает РИА «Новости».

«Крымская платформа» вся рассчитана на то, что мы сами себя утопим. Они все понимают, что никаких планов и возможностей вернуть Крым военным путем нет, это невозможно ни для кого, ни для одной страны мира. Мы навсегда вернулись на свою историческую родину», — сказал политик.

По его словам, официальный Киев рассчитывает на то, что в Крыму снизится уровень жизни и жители полуострова задумаются о возвращении на Украину.

«Бред сумасшедшего. При всех наших недостатках мы движемся точно быстрее чем украинские власти… Мы никогда не вернемся на Украину. Все это отрезано. Крым навсегда российский», — подчеркнул Аксенов.

Ранее украинский президент Владимир Зеленский заявил, что Киев делает все, чтобы вернуть Крым под свой контроль. Он сообщил, что для этого запущена так называемая «Крымская платформа», в ходе которой Киев планирует обсудить вопрос «возвращения» полуострова. Саммит запланирован на 23 августа. Украинская сторона предложила присоединиться к мероприятию ряду государств, в том числе США, Турции, Великобритании, Канаде и странам Евросоюза.