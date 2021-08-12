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Губернатор Калужской области объяснил, зачем ему цифровой двойник

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pdmnews/Telegram

Глава Калужкой области Владислав Шапша рассказал Telegram-каналу «Подъем», о преимуществах своей голограммы, с которой они открывали всероссийский форум «Цифровая эволюция».

«У цифровой копии есть большое преимущество. Она может не спать, не есть, работать практически круглосуточно. Копия получилась очень общительная. Собеседник прекрасный, покладистый, не спорит», — заявил губернатор.

Он отметил, что есть много способов использования подобной технологии, выразил надежду, что технический прогресс не лишит людей потребности «глядеть друг другу в глаза» и пообещал не допустить восстания машин.

Всероссийский форум «Цифровая эволюция» проходит в Калуге с 12 по 13 августа.

Ранее заместитель председателя комитета Государственной думы по международный делам Наталья Поклонская создала цифровую анимационную копию себя.

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