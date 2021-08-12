В Казахстане «языковые рейды» против русских назвали «пещерным» национализмом

Первый заместитель руководителя Администрации президента Казахстана Даурен Абаев осудил «языковые патрули», которые устраивают местные националисты. Интервью с чиновником опубликовал в Facebook казахский журналист Александр Трухачев.

«Подавляющее большинство наших граждан осуждает такие проявления «пещерного» национализма. К сожалению, такие вещи происходят во всем мире, и это не говорит о том, что такие вещи поощряются государством или являются тенденцией», — заявил Абаев.

Он отметил что такие случаи «недопустимы и возмутительны» и пообещал, что правоохранительные органы Казахстана дадут им правовую оценку. Это никак не связано с тем, что ущемлением русских возмутились в России, уточнил политик.

«Подобные вещи жестко пресекаются вне зависимости от того, кто подвергся дискриминации и по какому поводу — казахи, русские или представители других национальностей», — сказал Абаев.

Он попросил не судить о ситуации в стране по «неадекватным поступкам 2-3 человек». По его словам, в Казахстане русским языком владеет почти 90% населения, что является одним из самых высоких показателей в мире.

Ранее организатор националистических акций в Казахстане Куат Ахметов заявил, что россияне якобы пренебрежительно относятся к его соотечественникам.

В последнее время казахстанские националисты организовывают «языковые рейды», во время которых они заходят в магазины и государственные учреждения и проверяют знание казахского языка работниками. Акции снимают на камеру, видео затем выкладывают на YouTube.