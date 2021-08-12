Посольство РФ в США предложило Госдепу посмотреть на свою ситуацию с правами человека

Посольство России в Вашингтоне предложило Госдепартаменту обратить внимание на ситуацию с правами человека в самих Соединенных Штатах

«Официальный представитель Госдепартамента продолжает критиковать Российскую Федерацию за предполагаемые нарушения прав человека. Между тем, США пора обратить внимание на внутреннюю ситуацию», — говорится в Twitter дипмиссии.

К сообщению были прикреплены «несколько рекомендаций» — доклад российского МИД «О ситуации с правами человека в отдельных странах». В частности, в документе говорится, что «Соединенные Штаты продолжают грубо нарушать права человека как внутри страны, так и за её пределами».

Накануне официальный представитель Госдепартамента США Нед Прайс заявил о том, что Вашингтон следят за событиями, касающимися предъявления новых обвинений Алексею Навальному.

Ранее следственный комитет России предъявил Навальному обвинение в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 239 УК России, по факту создания посягающей на личность и права граждан некоммерческой организации