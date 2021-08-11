Генерал ВСУ уличил Зеленского в непрофессиональном поведении

Президент Украины Владимир Зеленский и команда руководителей страны совершили ошибку во время визита на остров Змеиный. Об этом в своем Facebook написал заместитель секретаря Совбеза страны, бывший замкомандующего Силами спецопераций Сергей Кривонос.

Он указал, что украинский лидер совершал полеты вместе с остальными руководителями в одном вертолете. По словам генерала, такое решение является непрофессиональным и необдуманным.

«На войне командир и начальник штаба на одном борту не летают, и в одной машине не ездят. Даже при отсутствии боевых действий на территории страны — это закон», — заявил Кривонос.

Он отметил, что в ходе визита главы государства целый штаб страны летел в одном вертолете якобы «под прицелом российских ракет».

Соответствующий вывод заместитель секретаря Совбеза Украины сделал из фотографий, которые были опубликованы на официальном сайте президента страны. На снимках военные выходят из вертолета следом за Зеленским.

Ранее подразделения южного регионального управления, регионального управления морской охраны Госпогранслужбы и ВМС вооруженных сил Украины провели учения на острове Змеиный в Черном море.