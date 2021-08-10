Милонов перечислил «врагов России» в ответ на слова Шойгу о разложении общества

Депутат Госдумы Виталий Милонов ответил на слова министра обороны России Сергея Шойгу о том, что разложение общества изнутри — один из главных врагов страны.

Накануне Шойгу назвал разложение общества страшнейшей внутренней угрозой. По его словам, она «приобретает или приобрела уже основную опасность для любой страны».

Милонов убежден, что противники России по-прежнему пытаются воздействовать на страну не только путем внешних угроз, но и внутреннего разложения.

«Люди словно разлагаются через определенную матрицу ценностей, что очень неправильно. Это эгоисты, которые пропитаны парадигмой псевдолиберальных ценностей... Такие граждане готовы к тому, чтобы проявить свой внутренний эгоизм, променять страну, власть на удовлетворение своих внутренних желаний. Они не готовы на компромисс. И именно они представляют главную угрозу стабильности России, особенно с учетом того, что наши западные партнеры делают все возможное для пропаганды этих идей», — заявил Милонов «Ленте.ру».

По его словам, реальной проблемой государства являются «либералы, леваки, марксисты, троцкисты, гомосексуалисты».

Ранее Милонов опубликовал в своем TikTok фрагмент интервью, где он предлагает «стерилизовывать геев» и открывать для них приюты. Он также отнес геев к «низшей стадии развития животного мира». При этом он указал, что «нельзя, конечно, сравнивать милых кошаков с геями».