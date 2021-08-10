Слушать новости
Политика Бизнес Экономика Общество Армия Мнения Культура Наука Технологии Авто Стиль Фото
новости спорт #Олимпиада 2020 Медальный зачет #Коронавирус
Слушать новости
новости спорт
Gazeta.Ru
В РГСУ заявили, что отстранение ректора Натальи Починок носит формальный характер 20:28
Карпин провел встречу с Дзюбой 20:20
Губернатор Нью-Йорка Куомо заявил об отставке на фоне обвинений... 20:13
В Казахстане националисты устроили «языковые рейды» 20:12
В Берлине учителя, расчленившего механика, заподозрили в каннибализме 20:01
Колыванов назвал причину ухода Месси из «Барселоны» 19:59
Экс-футболист «Спартака» дал совет красно-белым перед матчем ЛЧ против... 19:54
В Турции, где разыскивают петербургского студента, обнаружили тело молодого человека 19:51
Кабаева впервые за несколько лет появилась на телевидении 19:43
Twitter заплатит украинцу, обнаружившему расистский баг в алгоритме 19:42

Милонов перечислил «врагов России» в ответ на слова Шойгу о разложении общества

Прослушать новость
Остановить прослушивание
close
100%
Владимир Трефилов/РИА «Новости»

Депутат Госдумы Виталий Милонов ответил на слова министра обороны России Сергея Шойгу о том, что разложение общества изнутри — один из главных врагов страны.

Накануне Шойгу назвал разложение общества страшнейшей внутренней угрозой. По его словам, она «приобретает или приобрела уже основную опасность для любой страны».

Милонов убежден, что противники России по-прежнему пытаются воздействовать на страну не только путем внешних угроз, но и внутреннего разложения.

«Люди словно разлагаются через определенную матрицу ценностей, что очень неправильно. Это эгоисты, которые пропитаны парадигмой псевдолиберальных ценностей... Такие граждане готовы к тому, чтобы проявить свой внутренний эгоизм, променять страну, власть на удовлетворение своих внутренних желаний. Они не готовы на компромисс. И именно они представляют главную угрозу стабильности России, особенно с учетом того, что наши западные партнеры делают все возможное для пропаганды этих идей», — заявил Милонов «Ленте.ру».

По его словам, реальной проблемой государства являются «либералы, леваки, марксисты, троцкисты, гомосексуалисты».

Ранее Милонов опубликовал в своем TikTok фрагмент интервью, где он предлагает «стерилизовывать геев» и открывать для них приюты. Он также отнес геев к «низшей стадии развития животного мира». При этом он указал, что «нельзя, конечно, сравнивать милых кошаков с геями».

Поделиться:
Скопировать ссылку
Подписывайтесь на наш канал @gazeta.ru в Telegram
Подписаться
Картина дня
Развод на проценты: как отбиться от мошеннических денежных переводов
Эксперты рассказали, чем могут обернуться нежданные деньги на вашем счете
Зачем Байдену спецпредставитель по «Северному потоку — 2»
В России ожидают, что Амос Хохштейн продолжит давление на проект газопровода
Член «смертоносной комиссии»: дело о казнях в Иране может бросить тень на президента
Один из исполнителей массовых убийств в Иране в 1980-е годы предстал перед судом
В Казахстане националисты устроили «языковые рейды»
Губернатор Нью-Йорка Куомо заявил об отставке на фоне обвинений в домогательствах
Главврач больницы во Владикавказе, где погибли 11 человек, задержан
Родственник Путина снялся с выборов в Госдуму
Новости и материалы
В РГСУ заявили, что отстранение ректора Натальи Починок носит формальный характер
Карпин провел встречу с Дзюбой
В Берлине учителя, расчленившего механика, заподозрили в каннибализме
Колыванов назвал причину ухода Месси из «Барселоны»
Экс-футболист «Спартака» дал совет красно-белым перед матчем ЛЧ против «Бенфики»
В Турции, где разыскивают петербургского студента, обнаружили тело молодого человека
Кабаева впервые за несколько лет появилась на телевидении
Twitter заплатит украинцу, обнаружившему расистский баг в алгоритме
Ученые назвали страны, которым грозит скорое исчезновение
Стал известен размер премии Дины Авериной за серебряную медаль на Играх-2020
Футбольный арбитр Карасев рассказал, как он решил стать судьей
В Сибири женщина разрешала насиловать своих детей-дошкольников за 1000 рублей
Самедов о трансфере Месси: мегабольно для «Барселоны» и мегакруто для «ПСЖ»
Выдвинута новая версия таинственной смерти британской туристки в Пиренеях
СМИ узнали, что стало с севшим в кукурузном поле под Жуковским самолетом
Новорожденная дочь боксера Фьюри переведена в реанимацию
Представитель MaкSим рассказала, сколько певице нельзя петь и выступать
Названы три особенности «дельта»-штамма COVID-19
Все новости
Выбрал деньги шейхов: Месси стал игроком «ПСЖ»
Французский «ПСЖ» объявил о переходе Лионеля Месси
Эволюция Канье Уэста: как рэпер подчинил индустрию моды
Канье Уэст как двигатель продаж
Инновации в iPhone 13: Apple готовит революцию в камерах смартфонов
Какие функции появятся в новом поколении iPhone
Карточки оценивания закрыты: что говорят судьи о скандале с Ашрам и Авериной
Арбитры из Украины и России по-разному оценили выступления Авериной и Ашрам
«Соучастие в преступлениях»: Киев отреагировал на слова Лукашенко
Временного поверенного Белоруссии вызвали в МИД Украины из-за заявления Лукашенко о Крыме
«Дайте шанс»: почему в TikTok восхваляют сбившего женщину с ребенком американца
Психологи рассказали, почему подростки романтизируют преступников
Во сколько Минску обойдутся санкции против нефтяного сектора
Белоруссия недосчитается $3 млрд из-за санкций и уже повысила цены на бензин
Латвийским пограничникам разрешили применять физическую силу к мигрантам
Латвия ввела режим ЧС на границе с Белоруссией
Что показали исследования «Спутника V» в Сан-Марино
В Институте Сан-Марино заявили о почти 99-процентной эффективности «Спутника V»
«Мы очищаемся сами по себе»: почему звезды отказываются мыться
Как откровения знаменитостей о своей гигиене стали раздражающим трендом
Самозаживление и осязание: что может новый материал для протезов AiFoam
Ученые создали искусственную кожу, которая может регенерировать
Умирают в два раза чаще: чем женщинам грозит потеря роста
Назван новый фактор риска преждевременной смерти женщин
Как начинался белорусский протест
Найдена ошибка?
Закрыть
Редакция Реклама Карта сайта

© АО «Газета.Ру» (1999-2021) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру»

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях