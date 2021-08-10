Лукашенко принял американскую журналистку за «девушку с региона»

Президент Белоруссии Александр Лукашенко во время «большого разговора» с представителями прессы, общественности и экспертных сообществ предложил задать вопрос журналистам из провинции и по ошибке выбрал корреспондентку The New York Times. Об этом сообщает РИА «Новости».

Первой внимание на то, что не прозвучало ни одного вопроса от региональных медиа, обратила внимание пресс-секретарь президента Наталья Эйсмонт. Она предоставила такую возможность сотруднице издания «Минская правда». После этого инициатива вновь перешла к иностранным журналистам.

Через некоторое время сам Лукашенко захотел услышать вопрос от провинциальных белорусских СМИ и обратился к «девушке с региона», сидевшей в первых рядах.

«Спасибо. Здравствуйте. Валери Хопкинс, газета New York Times», — представилась девушка, чем вызвала дружный смех в зале.

Ранее украинский журналист Дмитрий Гордон ответил тостом на критику Лукашенко, прозвучавшую во время «Большого разговора».