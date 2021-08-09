В МИД Украины предостерегли Белоруссию от поддержки политики России

МИД Украины предостерег Белоруссию от поддержки политики России и пригрозил Минску международно-правовыми последствиями. Заявление было опубликовано на сайте украинского ведомства.

МИД Украины призывает белорусские власти «вернуть государство в демократическое русло, освободить всех заключенных по политическим обвинениям и прекратить репрессии против независимых СМИ».

В МИД подчеркнули, что любая форма поддержки со стороны Минска «противоправной» политики Кремля, будет расцениваться как недружественный акт и поддержку «российской агрессии».

В публикации подчеркивается, что Украина солидарна с белорусским народом и поддерживает его стремление жить в свободном, демократическом, действительно независимом европейском государстве, в котором голос каждого гражданина учитывается.

«Белорусский народ является одним из наиболее близких и дружественных Украине. Уверены, что у нас не существует другой альтернативы, кроме как жить совместно в объединенном европейском доме свободных, демократических, европейских народов.», — говорится в сообщении.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что в том случае, если со стороны белорусского коллеги Александра Лукашенко будут недружественные шаги, от Киева немедленно последует ответ.