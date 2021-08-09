Слушать новости
Политика Бизнес Экономика Общество Армия Мнения Культура Наука Технологии Авто Стиль Фото
новости спорт #Олимпиада 2020 Медальный зачет #Коронавирус
Слушать новости
новости спорт
Gazeta.Ru
Автобусы с нашими олимпийцами проехали по Москве 18:37
«Единая Россия» открыла штаб федеральной общественной поддержки 18:37
Винер-Усманова: первый концерт Чайковского — это тоже как гимн России 18:32
Посол РФ раскритиковал санкции США против российских компаний 18:21
В Госдуме ответили на требование Украины репараций за Крым 18:19
На Украине возмутились из-за петуха в «русской косоворотке»... 18:13
Самая маленькая в мире новорожденная девочка вернулась домой после 13 месяцев... 18:12
Стали известны мотивы женщины, привязавшей себя к дереву в парке Москвы 17:58
США вводит новые санкции против Белоруссии 17:56
Беженец, поджегший собор Нанта, убил священника 17:55

Лавров предупредил, что Запад может подвергнуть сомнению итоги выборов в Госдуму

Прослушать новость
Остановить прослушивание
close
100%
Пресс-служба МИД РФ/РИА «Новости»

Глава МИД России Сергей Лавров заявил, что у Москвы есть информация о готовящейся Западом почве о непризнании итогов выборов в Государственную думу. Об этом сообщает РИА «Новости».

По словам главы Министерства иностранных дел, западные партнеры проявляют особенное внимание к внутренним делам России.

«Они пытаются использовать международные организации для того, чтобы всячески затруднить проведение выборов. Вот использовали ОБСЕ для неприемлемых действий, которые прямо противоречат обязанностям секретариата этой организации и бюро, которое должно заниматься демократическими вопросами и правами человека», — уточнил Лавров.

Министр принял участие в открытии штаба общественной поддержки партии «Единая Россия».

«Мы знаем, что готовятся и дополнительные шаги, в том числе заранее хотят подготовить почву для того, чтобы попытаться подвергнуть сомнению результаты наших выборов», — обратил внимание он.

Москва намерена отвечать на все сомнения и заявления других стран, оперативно реагировать, пояснил Лавров.

Выборы в Госдуму VIII созыва назначили на единый день голосования 19 сентября 2021 года. Они будут проходить в течение трех дней: 17, 18 и 19 сентября.

Ранее глава СВР Сергей Нарышкин предупредил о готовящихся провокациях на выборах.

Все новости на тему:
Выборы в Госдуму
Поделиться:
Скопировать ссылку
Подписывайтесь на наш канал @gazeta.ru в Telegram
Подписаться
Картина дня
Цветы, музыка, фуршет: как встречают российских туристов в Египте
Россияне рассказали, что изменилось на египетских курортах
«Не надо гадать»: Лукашенко заявил о «скором» уходе с поста президента
Лукашенко заявил, что у оппозиции «нет перспектив» на выборах президента Белоруссии
Новая Война Судного дня. Возможно ли столкновение между Израилем и Россией
Журнал The National Interest заявил о рисках противостояния Москвы и Тель-Авива в Сирии
Путин поручил нарастить ввоз сельхозпродукции из СНГ
США вводят новые санкции против России
Стали известны мотивы женщины, привязавшей себя к дереву в парке Москвы
Верховный суд России не восстановил Грудинина на выборах в Госдуму
Новости и материалы
Автобусы с нашими олимпийцами проехали по Москве
«Единая Россия» открыла штаб федеральной общественной поддержки
Винер-Усманова: первый концерт Чайковского — это тоже как гимн России
Посол РФ раскритиковал санкции США против российских компаний
В Госдуме ответили на требование Украины репараций за Крым
На Украине возмутились из-за петуха в «русской косоворотке» у офиса Зеленского
Самая маленькая в мире новорожденная девочка вернулась домой после 13 месяцев в больнице
США вводит новые санкции против Белоруссии
Беженец, поджегший собор Нанта, убил священника
Скончалась 25-летняя участница Олимпиады-2016
Канада вводит новые санкции против Белоруссии
В Крыму отреагировали на заявление Лукашенко о признании статуса региона
Россияне начали активно скупать роботы-пылесосы
Подсчитано, сколько денег потеряет «Барселона» после ухода Месси
СК начал проверку после инцидента с ворвавшимся в детсад с ножом мужчиной
На Украине выдвинули четыре требования США
Депутат: МОК должен отреагировать на ситуацию с Магучих также, как и с Тимановской
Путин поручил выделить средства из резервного фонда на тушение пожаров
Все новости
«Дети заметили нож». Что известно о проникновении в детский сад под Петербургом
В Кудрово задержали мужчину, ворвавшегося с ножом в частный детсад
«Познер и спорт — несовместимые вещи»: спортсмены ответили на критику журналиста
Журова и Лебедев оценили заявление Познера о заслуженном наказании России за допинг
«Это система массовой слежки»: функция сканирования фото от Apple вызвала шквал критики
Эксперты назвали поиск изображений с детским порно на iPhone обычным бэкдором
Смертельная жара, наводнения и засухи: что ждет Землю
Эксперт ООН сообщил о необратимых последствиях глобального потепления
«Думала, что пролежала в коме два дня»: МакSим вышла на связь с поклонниками
МакSим рассказала о своем состоянии после комы
Шлосберга снова сняли с выборов, но уже в Москве
Мосгорсуд отменил регистрацию Шлосберга кандидатом в Госдуму
Страховка на случай конца света: зачем IT-миллиардеры переезжают в Океанию
Ларри Пейдж получил ВНЖ в Новой Зеландии
«Образец правозащитника». Умер один из авторов российской Конституции
На 92-м году жизни умер Сергей Ковалев
Правительство готовит программу перехода на российское программное обеспечение
Госслужащих и учителей решили перевести на отечественные мессенджеры
«За мной не заржавеет»: Белоруссия готова признать Крым, но при одном условии
Лукашенко назвал условие для признания Крыма частью России
Биологи научились ловить ДНК животных прямо из воздуха
Ученые нашли в атмосфере ДНК тигров, рыб и лемуров
«Остались считанные недели»: посол РФ в ФРГ рассказал о строительстве «Северного потока — 2»
Российский посол в Германии сообщил о скором завершении строительства экспортного газопровода
От «Амели» до «Одиссеи»: 10 лучших ролей Одри Тоту
Найдена ошибка?
Закрыть
Редакция Реклама Карта сайта

© АО «Газета.Ру» (1999-2021) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру»

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях